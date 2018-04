Ramenwasser waant zich Spider-Man 12 april 2018

00u00 0

Als ramenwasser mag je sowieso geen last hebben van hoogtevrees, maar de man die gisterochtend de ruiten van het Plaza Hotel in Antwerpen onder handen nam, spande toch de kroon. Zonder enige beveiliging stond hij te werken op meer dan 15 meter hoogte. Hij wipte zelfs van het ene raam naar het andere - Spider-Man in het diepst van zijn gedachten. Het hotel kon of wilde niet zeggen welke firma het had ingeschakeld voor de klus. (DILA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Antwerpen

Spider-Man