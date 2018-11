Raman viert zijn 2 goals in 10 minuten met... Chewbacca 12 november 2018

Benito Raman is geen diesel. De spits, vorige week geblesseerd, mocht tegen Hertha Berlijn na 83 minuten invallen. Een minuut later stond de ex-Buffalo al op het scorebord. Hij kapte eerst zijn belager goed uit en mikte onder de doelman. In de blessuretijd herhaalde Raman dat kunstje. De kwieke aanvaller legde zo de 4-1-eindstand vast. Vieren deed hij na de match met Chewbacca, de grote vriendelijke, harige 'Wookie' uit Star Wars.

