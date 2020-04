Exclusief voor abonnees Raman en Schalke trainen opnieuw... mét de nodige afstand 03 april 2020

Corona of niet, bij Schalke 04 gingen ze gisteren over tot de orde van de dag. 't Is te zeggen: de mannen van David Wagner - onder wie onze landgenoot Benito Raman - trainden weliswaar buiten in groep, ze deden dat wél met respect voor de regels van de social distancing. Rondjes lopen gebeurde op een afstandje van elkaar, ook bij de oefeningen met bal kwam niemand dicht in de buurt van een teammaat. Hoe het er in de kleedkamer precies aan toe ging, kwamen we niet te weten. (MVS)

