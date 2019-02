Rally 20 februari 2019

Thierry Neuville, Dani Sordo en Sébastien Loeb zullen de drie Hyundai i20 WRC-wagens besturen tijdens de Tour de Corse (28-31 maart. Het nieuws is opvallend, want Hyundai Motorsport laat Andreas Mikkelsen, de vaste tweede rijder, aan de kant. De Noor Mikkelsen, afgelopen weekend vierde in Zweden, is geen asfaltspecialist en het team wil in de strijd om de constructeurstitel zo goed mogelijk scoren op alle terreinen