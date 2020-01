Exclusief voor abonnees Rally 22 januari 2020

Na de verschrikkelijke bosbranden in Australië in november van vorig jaar, lijkt het weer nu voor een tweede maal op korte tijd een WK-rally in het gedrang te brengen. De rally van Zweden, gepland van 13 tot en met 16 februari, kampt immers met veel te warme temperaturen en dus een gebrek aan sneeuw en ijs. Het zijn de organisatoren van de Finnskogrally, niet ver van de regio waar de WK-rally plaatsvindt, die verplicht werden om hun rally voor het eerst in 36 jaar te annuleren. Uiteraard is het veel te zachte weer voor deze periode van het jaar ook een probleem voor de Rally van Zweden, waar de wegen met sneeuw en ijs moeten bedekt zijn alvorens er kan gereden worden. Rijden op de onverharde wegen zonder winterse bedekking is immers uitgesloten. De laatste jaren zijn de stijgende temperaturen een constante bedreiging voor de wedstrijd in het noorden van Europa. Na de annulering van de WK-rally van Chili zou dit wel echt een domper op het WK 2020 zijn. (JCA)

