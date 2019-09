Exclusief voor abonnees Rally 10 september 2019

Hyundai zet verder hard in op het behalen van de wereldtitel bij de constructeurs in WRC. Het Koreaanse merk leidt in het WK met negen punten meer dan aartsrivaal Toyota. In de optiek om de wereldtitel binnen te halen, nemen Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul deel aan de Rallylegend in San Marino (10-13 oktober), een event op asfalt na de Wales Rally GB, als voorbereiding van Spanje. Sébastien Loeb en Daniel Elena doen het dan weer in de Rally Ciudad de Granada in Spanje (18-19 oktober), een gravelrace voor de rally van Spanje. (JCA)

