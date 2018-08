rally 23 augustus 2018

00u00 0

In 2019 lijkt de WRC-karavaan, voor het eerst sinds 2010, Japan opnieuw aan te doen. Dat hebben de organisatoren van de Japan Rally en de promotor van het WK bekendgemaakt. Het opzet is om de wedstrijd in Japan aan de Wereldraad van de FIA voor te leggen en dan zou er in 2019 een asfaltrally bijkomen. De wedstrijd zou op de huidige datum van de rally van Turkije kunnen vallen of zelfs op de datum van Australië. (JCA)

atletiek

Gitte Haenen en Joyce Lefevre hebben gisteren voor medaille twee en drie gezorgd op het EK para-atletiek in Berlijn. Haenen veroverde zilver in het verspringen (T63). In de finale sprong ze 4,30 meter, een persoonlijk record. Lefevre pakte op haar beurt brons in de 100 meter rolstoelsprint. Dinsdag verlengde Pieter Genyn zijn titel op de 100 meter rolstoelsprint (T51)

Jaad Van Kauter eindigde als zevende op de 400 meter (klasse T20, verstandelijke handicap)

Ruben Persoons heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale op de 200 meter (T37). Vandaag waagt hij zijn kans in het verspringen

David Delespesse verbeterde op de 200 meter T62 dan wel zijn persoonlijk record, maar verder dan een zesde plaats bracht hem dit niet. Vandaag loopt hij de 100 meter T64.

basketbal

Op het EK U16 in het Litouwse Kaunas hebben de Belgische basketbalmeisjes met 51-57 verloren van Duitsland in een eerste klassementswedstrijd om de plaatsen 9 tot 16. Deze week verloor het team van coach Laurent François al zijn drie groepswedstrijden (tegen Turkije, Frankrijk en Tsjechië) en de achtste finale tegen Spanje.