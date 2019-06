Exclusief voor abonnees RALLY 20 juni 2019

Het gonst in de WRC-paddock van de geruchten over een mogelijk stopzetten van het WRC-programma van Hyundai als er dit seizoen niet minimum één wereldtitel volgt. De grote man van het merk, Chung Mong-koo, zou zich recent in die zin hebben uitgelaten, aldus Franse media. Hyundai won sinds de komst van het merk in het WK rally in 2014 nog geen enkele titel. Zowel het team als onze landgenoot Thierry Neuville, de nummer één van het merk, haalden van 2016 tot en met 2018 onafgebroken de titel van vicewereldkampioen bij de constructeurs en de rijders, en ook de 13 zeges zijn blijkbaar niet voldoende voor de leiding van het merk. (JCA)