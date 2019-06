Exclusief voor abonnees Rally 14 juni 2019

Op Sardinië is de WK Rally van start gegaan met een korte proef van amper twee kilometer. De beste chrono was voor Sébastien Ogier, die in zijn Citroën eerder op de dag ook de shakedown won. De Franse wereldkampioen was sneller dan Esapekka Lappi (Citroën), Ott Tänak (Toyota) en Kris Meeke (Toyota). Thierry Neuville (Hyundai) werd zesde en dat op 1,8 seconden van Ogier. Vandaag staan er acht proeven op het menu. (JCA)