Exclusief voor abonnees RALLY 26 maart 2019

00u00 0

Hyundai Motorsport heeft zijn rijders gekozen voor de Zuid-Amerikaanse wedstrijden van het World Rally Championship. Thierry Neuville en Andreas Mikkelsen rijden beide wedstrijden, terwijl Dani Sordo de derde man is in de Rally van Argentinië (25-28 April) en Sébastien Loeb het doet in de Rally van Chili (9-12 mei). Voor de Noor Mikkelsen betekent het dus een terugkeer na de 'strafbank' in Corsica. (JCA)