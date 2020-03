Exclusief voor abonnees Rally 26 maart 2020

Na de Spa-rally en de TAC-rally in Tielt, worden nu ook de Rallye de Wallonie en de Sezoensrally in Bocholt niet gereden. De eerste wedstrijd die nu op de kalender van het BK Rally staat, is Ieper, maar door de internationale uitstraling van dat evenement, is het onwaarschijnlijk dat Ieper eind juni zal plaatsvinden. De eerste wedstrijd na de zomer is de Omloop van Vlaanderen, begin september. (JCA)