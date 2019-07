Exclusief voor abonnees Rally 02 juli 2019

Kris Princen neemt samen met Peter Kaspers deel aan de WRC-wedstrijd in Duitsland, van 22 tot en met 25 augustus. De Belgische kampioen rally en de nummer drie van de voorbije wedstrijd in Ieper, doet het met de bekende Citroën DS3 WRC van J-Motorsport, waar onder meer Jourdan Serderidis al mee aan de slag ging. Uiteraard voert Thierry Neuville de Belgische delegatie in Duitsland aan, maar ook de jonge belofte Sébastien Béderot (Skoda) zal er starten. (JCA)