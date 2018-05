Rally WRC Portugal 'Bleiter' Neuville moet inlopen op Ogier 17 mei 2018

00u00 0

Vandaag start in Guimarães de zesde WK-rally van het seizoen. Bijna halfweg en zo worden stilaan de posities in de strijd om de wereldtitel ingenomen. Sébastien Ogier leidt de debatten, maar Ott Tänak en Thierry Neuville geven zich helemaal nog niet gewonnen. We maken ons dan ook op voor een hete rallyzomer, zeker na de uitlatingen van Ogier na de WK-wedstrijd in Argentinië.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN