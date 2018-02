Rally van zweden met Neuville 15 februari 2018

Vanavond start in Karlstad de WK-Rally van Zweden. "Het wordt een echte Rally van Zweden, met veel ijs en sneeuw, maar wel bitter koud", liet Thierry Neuville de wereld al weten. Neuville moet in Zweden presteren, wil hij niet tegen een stevige kloof in de WK-stand aankijken. "Zweden is een uniek evenement, de enige wedstrijd ook waar je heel de rally op spijkerbanden rijdt." Naast Neuville staat ook Pieter Tsjoen aan de start, als corijder van de Nederlander Kevin Abbring. (JCA)