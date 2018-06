Rally van Sardinië WK-leider Neuville in het nadeel bij start 07 juni 2018

Met de rally van Sardinië, de zevende van dertien WK-proeven, zijn we dit weekend halverwege het WRC-seizoen 2018. WK-leider Thierry Neuville heeft een voorsprong van 19 punten op Ford-rijder Sébastien Ogier, de nummer twee in het WK. De technische, maar ook stoffige wegen van het Italiaanse eiland zijn absoluut een nadeel voor wie vooraan start en dat zijn morgen dus onze landgenoot en de Fransman Ogier. De beide protagonisten in het WK zullen dus een moeilijke start van de wedstrijd kennen. Wie morgen niet al te veel tijd verliest, mag nog hopen op een goed resultaat, vooral achter mannen als Paddon, Mikkelsen, Latvala en andere namen die in de tweede kolom van de WK-stand staan.

