Rally van Ieper Neuville zal opvallen met Rode Neuzen Dag-wagen 19 juni 2018

De Hyundai i20 rallywagen waarmee WK-leiders Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul vrijdag en zaterdag aan de start van de rally van Ieper verschijnen, krijgt een Rode Neuzen Dag-look mee, een actie voor kinderen met psychische problemen: "Tijdens de rally's hebben we het geluk veel kinderen en jongeren te ontmoeten die gepassioneerd zijn door de sport en de boodschap die we aan hen willen doorgeven, namelijk dat we veel dingen kunnen bereiken door er volop voor te gaan. Geen droom is onmogelijk te bereiken, geen enkel doel onmogelijk te realiseren. Soms kan je op je eentje slagen, en soms heb je de hulp van professionals nodig. Dit zou niet langer taboe moeten zijn. We zijn trots bij te kunnen dragen aan deze prachtige operatie met Rode Neuzen Dag om kinderen met psychische problemen te helpen", aldus Neuville. (JCA)

