Rally van Duitsland 26 augustus 2019

Op de Duitse Lausitzring won Audi de 499ste en 500ste wedstrijd uit de DTM-geschiedenis. Op zaterdag was de zege voor Nico Müller en op zondag voor de leider in het kampioenschap, René Rast. Met nog vier races te gaan is de titelstrijd er één tussen de beide Audi-rijders