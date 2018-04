Rally van Corsica Neuville (3de) gefrustreerd, Ogier loopt uit in stand 09 april 2018

00u00 0

De Fransman Sébastien Ogier (M-Sport) was dit weekend de snelste van het lot in de WK-rally van Corsica, of moeten we zeggen dat de Ford Fiesta van M-Sport onaantastbaar was? De Franse wereldkampioen haalde zijn derde zege van het seizoen en zijn tweede op het Franse eiland. Thierry Neuville werd aan het stuur van een sputterende Hyundai derde en redde zo de meubelen.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN