Rally Australië geannuleerd wegens bosbranden: Neuville eindigt WK als 2de 13 november 2019

De laatste manche van het WK rally 2019, de rally van Australië, is geannuleerd omwille van de bosbranden. Uiteraard was Ott Tänak al wereldkampioen, maar deze beslissing houdt ook in dat Hyundai wereldkampioen bij de merken is en dat Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul vicewereldkampioen zijn, voor de vijfde maal al en dat is een verbetering van het record dat de Belgen met Mikko Hirvonen deelden. Voor het Koreaanse merk Hyundai is het de eerste wereldtitel sinds de start van het WRC-project in 2014. (JCA)