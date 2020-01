Exclusief voor abonnees Raketten op Iraakse basis met Amerikaanse militairen 13 januari 2020

Verscheidene raketten en mortiergranaten zijn gisteren ingeslagen op een luchtmachtbasis in Irak, zo'n 80 kilometer ten noorden van hoofdstad Bagdad. Drie Iraakse soldaten raakten daarbij gewond. Wie achter de aanval zit, is voorlopig onduidelijk - al werd meteen met een beschuldigende vinger gewezen naar de sjiitische milities in de regio, die banden hebben met Iran. Op de basis zijn immers ook Amerikaanse militairen gestationeerd, maar de meesten onder hen hadden de voorbije dagen al andere oorden opgezocht. Sinds de Verenigde Staten de Iraanse generaal Qasem Soleimani hebben omgebracht met een droneaanval, lopen de gemoederen tussen beide landen almaar hoger op.