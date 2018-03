Raket op wielen 06 maart 2018

00u00 0

Hij is net zo sterk als 180 Formule 1-wagens en gaat proberen dit jaar het autosnelheidsrecord - momenteel 1.277,98 km/u - te verbreken: de Bloodhound-wagen. En dat zou weleens kunnen lukken, want deze 'bloedhond' is zowat een raket op wielen. Hij heeft drie motoren: één 'gewone' V8-motor, eentje van een Eurofighter-straaljager en één raketmotor. Achter het stuur zit Andy Green, de man die ook al het vorige snelheidsrecord vestigde. Maar nu wil hij nog beter doen en de magische '1.000 mijl-grens' doorbreken - 1.606 km/u. Op dit moment zit het team in Zuid-Afrika, waar later dit jaar de recordpoging zou moeten plaatsvinden. Eigenlijk had die al in 2016 moeten doorgaan, maar sponsors lieten het toen afweten. Niet verwonderlijk, want het budget van 12 miljoen pond (ruim 13 miljoen euro) is inmiddels stapsgewijs verhoogd naar 64 miljoen pond (bijna 72 miljoen euro).

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN