Raf en Rani duiken onder 21 februari 2018

Raf Van Brussel en Rani De Coninck, het avondspitsduo van Joe, gaan ver voor Tournée Minérale. Zo presenteerden ze al in een aardbei- en bananenpak - als verwijzing naar de vele smoothies tijdens de alcoholvrije maand. En op de slotdag van Tournée Minérale, op woensdag 28 februari, wacht hen de grootste uitdaging: hun radioshow onder water presenteren. En dat onder het motto 'Raf en Rani duiken onder'. Dat doen ze in Nemo 33, het tweede diepste zwembad ter wereld in Ukkel. Ook Sandra Bekkari en Kürt Rogiers komen langs. (DBJ)

