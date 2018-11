Radwanska stopt ermee 15 november 2018

Angieszka Radwanska (WTA 75) heeft haar afscheid van het proftennis aangekondigd. De 29-jarige Poolse was op haar best het nummer 2 van de wereld, won 20 WTA-titels waaronder de Masters en stond ook in de finale van Wimbledon (2012). De laatste twee jaar kreeg ze af te rekenen met heel wat lichamelijke problemen. (FDW)

Zizou Bergs (ATP 408) geraakte niet in de kwartfinale van de Challenger in Bangalore. Hij verloor met 7-5, 6-3 van de Turk Ilkel (ATP 232)

