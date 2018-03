Radwan (7) Auto's 28 maart 2018

"Ik was 4 toen we naar hier zijn gevlucht. We praten thuis nooit meer over Syrië. We wonen naast de school en ik speel veel voetbal. Soms gaan we met een taxi naar Amman (Jordaanse hoofdstad, red.). Ik hou van auto's."

