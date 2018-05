Radja vliegt tóch mee naar Rusland 30 mei 2018

Radja Nainggolan mag alsnog mee naar Rusland. De niet-geselecteerde middenvelder van AS Roma prijkt namelijk nog op de romp van het WK-vliegtuig van de Rode Duivels. "Niet erg", zeggen ze bij Brussels Airlines, dat het toestel gisteren voorstelde. "Het design van de buitenkant dateert van 2016, daar wordt niets meer aan gewijzigd." De binnenkant van het vliegtuig werd wél 'gepimpt' met 35 historische momenten van onze nationale ploeg. Die werden door onze lezers - u dus - gekozen via een stemming op HLN.be. "De meeste mensen kozen voor de wedstrijd tegen de Verenigde Staten op het WK in Brazilië. Dat Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku ons daar na verlengingen een ticket voor de kwartfinales bezorgden is blijkbaar niemand vergeten. Er is trouwens ook plaats voorzien voor een extra 36ste moment: het beeld van het WK. Dat zal na het toernooi gekozen worden." Op 13 juni gaat de Trident - zoals het vliegtuig heet - met de Duivels het luchtruim in richting Moskou. Naar het schijnt is er aan boord nog plaats voor een trofee... Zónder bagagetoeslag. (MGA)

