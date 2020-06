Exclusief voor abonnees Radja treft raak met 6de raket vanop afstand 29 juni 2020

Cape Canaveral in Cagliari. Radja Nainggolan (32) lanceert graag een raket. Zaterdag was het opnieuw raak. Enkel de allergrootste, Lionel Messi, doet in de topcompetities beter inzake doelpunten van buiten de zestien. Tegen Torino maakte Radja Nainggolan zijn zesde van het seizoen, zijn zesde afstandsschot. Schuiver in de rechterbenedenhoek. Zijn twintigste van buiten de zestienmeter in de Serie A - net niet de helft van zijn totaal aantal doelpunten (47). Een op tien pogingen vliegt binnen.

