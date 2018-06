Radja's Ronde van Italië 22 juni 2018

De Giro van Radja. In 2005-2006 vertrok hij bij Germinal Beerschot om het avontuur aan te gaan bij Piacenza. Een moeizaam begin - Nainggolan was slechts zestien jaar -, maar in 2008-2009 ontbolsterde hij helemaal. Via Cagliari en Rome komt onze landgenoot nu terecht in het modieuze Milaan.