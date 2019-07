Exclusief voor abonnees Radiomaker in cel voor drugslab in cafékelder 12 juli 2019

Een cafébaas annex radiomaker is aangehouden op verdenking van het houden van een drugslab in Diksmuide. Eric Strijkers (60), een Nederlander van origine, raakte bekend als presentator op lokale zenders als Radio Mi Amigo en Radio Kompas. Hij is eigenaar van het café waar het labo gevonden werd, in de kelder. "Ik verhuurde die ruimte en wist niet wat de bedoeling was", verklaarde hij. Speurders moeten nu onderzoeken of dat klopt. Strijkers werd in 2013 al veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel voor drugshandel.