Exclusief voor abonnees Radioactieve vuilniszakken opgehaald in Brussel 16 juli 2019

00u00 0

Vuilnisophalers in Brussel hebben vorige week tijdens twee rondes zakken met daarin radioactief afval opgehaald. In twee zakken ging het om een zeer lage dosis van 6 millisievert, ruim onder de alarmdrempel van 20 mSv. In een derde zak werd wel een radioactiviteit van 26 mSv gemeten. Afvalophaler Net Brussel startte de noodprocedure. Twee zakken werden verbrand, de derde zak wordt in quarantaine geplaatst tot de radioactiviteit zakt. De twee werknemers die met het afval in contact kwamen, werden naar het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek gestuurd, maar zijn niet besmet. Als er radioactief afval gevonden wordt, is dat meestal medisch afval. (FT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis