Radio 1-stem Layla El-Dekmak maakt tv-debuut 04 december 2018

00u00 0

Tot hiertoe was Layla El-Dekmak enkel bekend als stem van het Radio 1-programma 'Dubbelbloed'. Voor Erik Van Looy is ze echter een "innemende persoonlijkheid", dus beleeft ze vandaag haar grote televisiedebuut in 'De Slimste Mens ter Wereld', waar ze het zitje van minister Sven Gatz mag innemen. Donderdagavond kennen we alle finalisten voor de twee laatste weken van de VIER-quiz. (MC)

HLN