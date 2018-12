Radarverklikker zorgt net voor méér snelheidsboetes 10 december 2018

00u00 0

Wie een radarverklikker in zijn wagen heeft en dus gewaarschuwd wordt als er snelheidscontroles zijn, krijgt veel vaker een boete in de bus dan wie er geen heeft. Dat blijkt uit onderzoek van het verkeersinstituut Vias bij enkele duizenden Belgen. Van alle bestuurders mét verklikker - zoals een Coyote - kreeg in één jaar tijd 22% een boete, tegenover 14% zonder verklikker. Gemiddeld werd een Belg 0,23 keer per jaar betrapt op een snelheidsovertreding, wat overeenkomt met één boete elke vier jaar. Bezitters van een radarverklikker daarentegen haalden vlotjes 0,37 boetes per jaar of één om de drie jaar. Dat is 50% méér dan het gemiddelde. "Personen met een verklikker leggen meer kilometers af: 24.455 kilometer per jaar tegenover 19.710. Dat is een deel van de verklaring", zegt Benoît Godart, woordvoerder van Vias. "Maar het is ook zo dat het bezit van een radarverklikker bestuurders wellicht te veel zelfvertrouwen geeft. Ze denken dat ze geen enkel risico meer lopen op een boete en vergeten gemakshalve dat al die systemen 'community-gebaseerd' zijn. Het zijn andere chauffeurs die signaleren waar er controles zijn, maar de politie gaat steeds discreter te werk. Als je niet weet dat je geflitst bent, kun je moeilijk andere chauffeurs waarschuwen." De directie van radarverklikker Coyote, dat geen al te beste relatie heeft met Vias, zegt dat er van de hele enquête niks klopt. (LVB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN