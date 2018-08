Racistische politicus ook voor raadkamer na bijna-aanrijding 04 augustus 2018

Het Kortrijkse gemeenteraadslid van Vlaams Belang van wie eerder deze week een minutenlange video opdook waarin te horen was hoe hij de uitbater en enkele bezoekers van een nachtwinkel op een racistische manier de mantel uitveegde, sleept nog een ander kwalijk dossier met zich mee. Op 10 augustus moet Steve Vanneste (29) voor de raadkamer verschijnen omdat hij - volgens onze info - zowat een half jaar geleden in Ieper tot drie keer toe probeerde enkele mensen omver te rijden. De aanleiding voor het incident is niet bekend. Vanneste zou een eenrichtingsstraat woedend in de verboden richting zijn ingereden. Hij stapte naar verluidt uit z'n bestelwagen en probeerde een man te slaan, maar incasseerde zelf enkele rake klappen. Bewakingscamera's registreerden het incident. De raadkamer zal beslissen of Vanneste, die in Ieper een café uitbaat, voor de feiten wordt vervolgd. De Kortrijkzaan, die op de derde plaats stond op de lijst van Vlaams Belang, heeft beslist om zich terug te trekken als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. (VHS/AHK/JME)

