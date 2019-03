Racistische agent krijgt 6.000 euro boete 01 maart 2019

Een Brusselse agent is veroordeeld tot een boete van 6.000 euro, waarvan een groot deel met uitstel, voor racistische uitspraken over een collega. Het parket had eerder nochtans de vrijspraak gevorderd op basis van twijfel. Eén incident werd de man zwaar aangewreven. Op 6 januari 2015 toonde de collega trots een foto van zijn pasgeboren zoontje. De beklaagde vond er niets beter op om nadien in het bijzijn van vier collega's te zeggen "dat er weer een nieuwe aap op de wereld was gekomen". Dit kwam de vader van het kind ter ore, waarna hij een klacht indiende. "Ik heb gehuild toen ik hoorde dat een collega zoiets had gezegd", nam de man vorige maand het woord tijdens de zitting. De beklaagde gaf nog meerdere onversneden racistische opmerkingen. Zelf gaf hij toe "iets ongepast" gezegd te hebben. "Ik liet uit frustratie mijn buikgevoel spreken", luidde de verklaring. De rechter vond dat geen verzachtende omstandigheid en veroordeelde hem toch. (WHW)

