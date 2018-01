Racisme-rel rond Miss België haalt BBC 19 januari 2018

De BBC heeft een video verspreid waarin de nieuwe Miss België, Angeline Flor Pua, reageert op de negatieve reacties die ze kreeg na haar overwinning. Onder de titel: "Why is this woman getting online abuse?" (waarom wordt deze vrouw online beschimpt?) besteedt de Britse tv-zender een kort item aan de ophef na de verkiezing van de Belgische met Filipijnse roots tot 's lands mooiste. In de bijdrage zegt Angeline onder meer dat zij altijd werd geaccepteerd, maar nu het slachtoffer is van racisme. "En dat doet pijn", vertelt ze. "Ik ben gechoqueerd, maar ik roep iedereen die hetzelfde meemaakt op om trots te blijven op jezelf en op je afkomst."

