Racisme-incident Verdachte over tien dagen voor rechter

Een maand na het racisme-incident tijdens KV Mechelen-Charleroi zal de 41-jarige verdachte zich op 4 december moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Mechelen. De KV-fan zou niet enkel racistische kreten hebben geroepen, maar ook een Hitlergroet gebracht hebben. De aanklacht luidt 'aanzetten tot haat en racisme'. De veertiger riskeert een effectieve celstraf van een maand tot een jaar en een geldboete. Van KV Mechelen kreeg de man al een stadionverbod. Charleroi-speler Marco Ilaimaharitra werd als benadeelde partij uitgenodigd voor het proces. Hij kan zich burgerlijke partij stellen. Of hij dit zal doen, is nog niet bekend. (TVDZ)