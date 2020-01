Exclusief voor abonnees Racing Genk 20 januari 2020

00u00 0

Geen Ally Samatta meer bij Racing Genk. Zijn transfer naar Aston Villa is nog niet geofficialiseerd, maar niets lijkt een overgang naar de Premier League nog in de weg te staan. De Tanzaniaan nam intussen ook al afscheid van zijn ploegmakkers via een emotioneel berichtje. (KDZ)