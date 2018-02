RACING GENK 20 februari 2018

Op vraag van de veiligheidsdiensten biedt Genk de tickets voor de partij tegen Antwerp enkel in de ticketshop aan. Er is geen online- of lokettenverkoop om te voorkomen dat Antwerpfans tickets zouden kopen die voorbehouden zijn voor de thuisfans. (KDZ)

