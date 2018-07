Racing Genk - Ver. Arabische Emiraten 5-0 06 juli 2018

00u00 0

Racing Genk oefende gisteren in Horst tegen de nationale ploeg van de Verenigde Arabische Emiraten. De ploeg van Philippe Clement won met forfaitcijfers. Nieuwkomer Jakub Piotrowski scoorde meteen bij zijn debuut, hij duwde een rebound van Berge tegen de touwen. Ndongala moest na een harde tussenkomst het veld verlaten met een knieblessure. De schade lijkt mee te vallen. Zijn vervanger Benson pikte meteen zijn goaltje mee. Dewaest zorgde in de tweede helft voor de 5-0-eindscore. Ook Joseph Paintsil en Zinho Gano kregen meteen hun eerste in een Genks shirt. (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN