Race tegen WK-klok voor Neymar

Slecht nieuws voor Neymar. De sterspeler van PSG staat voor een revalidatie van ongeveer drie maanden nadat hij zondag in de competitiewedstrijd tegen Marseille geblesseerd was uitgevallen. Neymar brak een middenvoetsbeentje en reisde gisteren al naar Brazilië, waar hij door de teamarts van het Braziliaanse nationale elftal geopereerd zal worden. "We zullen er alles aan doen om hem fit te krijgen voor het WK", meende Rodrigo Lasma, die Neymar zaterdag in Belo Horizonte zal opereren. "Natuurlijk is hij ontgoocheld, maar hij begrijpt dat een operatie onafwendbaar is." Volgens de vader en zaakwaarnemer van Neymar zou de revalidatie slechts zes tot acht weken in beslag nemen. Toch meent Lasma dat het WK van de Braziliaan in gevaar kan komen. In 2014 draaide het WK in eigen land ook al op een sisser uit voor Neymar. Toen brak hij in de kwartfinale tegen Colombia een ruggenwervel en moest hij toekijken hoe Brazilië in de halve finales met 7-1 van Duitsland verloor. Voor Brazilië start het WK in Rusland op 17 juni met de groepswedstrijd tegen Zwitserland. Eén voor deel voor Neymar: hij is in het land voor de verjaardag van zijn zus. Voor het derde jaar op rij al is de Braziliaan op 11 maart onbeschikbaar voor zijn ploeg. Vorig seizoen was Neymar ook al geblesseerd, twee jaar geleden geschorst. (TTV)

