Rabobank.be stopt met bedrijfsrekeningen 03 juli 2018

00u00 0

Rabobank.be bouwt haar aanbod verder af. De internetbank zet over een jaar alle bedrijfsrekeningen stop. Daarna zullen alleen nog spaarrekeningen voor particulieren overblijven. Het is vanaf nu dan ook niet meer mogelijk om een professionele spaarrekening, de zogenaamde 'Rabo Business' of 'Rabo Business Plus', te openen. De basisrente op alle bestaande bedrijfsrekeningen wordt vanaf morgen bovendien verlaagd tot het wettelijke minimum van 0,01%. Nieuwe stortingen geven alleen nog recht op de basisrente. Klanten kunnen het kapitaal en de interesten op hun rekeningen nog tot en met 30 juni volgend jaar laten overschrijven naar een andere rekening. Rabobank.be gaf eerder al aan zich volop te willen concentreren op particuliere spaarders. Eerder schrapte de internetbank ook al de beleggingsproducten uit haar aanbod. Die werden verkocht aan Keytrade Bank.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN