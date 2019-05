Exclusief voor abonnees Raakt-ie fit of niet? Kanté sukkelt nog met knie 29 mei 2019

00u00 0

De scan was onduidelijk. Chelsea doet er alles aan om N'Golo Kanté klaar te stomen. De energieke middenvelder blesseerde zich zaterdag op training aan de knie. Gisteren trainde hij zonder de bal te raken. Eerst wat loopoefeningen in de warming-up, daarna wat sprintoefeningen met de groep. Vervolgens overlegde hij met Paco Biosca, hoofd van de medische staf. Na enkele oefeningen verdween hij naar binnen. "Het is 50-50", zegt coach Maurizio Sarri. "Het is een klein probleem. Niets ernstigs. We hopen dat hij klaar raakt." Vanavond valt de beslissing tijdens de opwarming. Door de achillespeesblessure van Loftus-Cheek hoopt Sarri geen tweede middenvelder te moeten missen. (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis