Raakt het mysterie van de mossel eindelijk opgelost? 20 maart 2019

00u00 0

Britt Van Marsenille buigt zich vanavond over het mysterie van de mossel in 'Factcheckers' op Eén. Mag je gesloten exemplaren nu opeten of word je dan toch kotsmisselijk? Collega's Thomas Vanderveken en Jan Van Looveren krijgen in elk geval een etentje met alléén maar gesloten mosselen... Thomas onderzoekt op zijn beurt hoe hyperkinetisch kinderen nu worden van suiker - hij kan immers moeilijk geloven dat het zoete spul de basis is van het kinderlijke enthousiasme.

