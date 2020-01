Exclusief voor abonnees Raadkamer verlengt aanhouding van doder Julie Van Espen met twee maanden 03 januari 2020

Steve Bakelmans (39), die verdacht wordt van de moord op Julie Van Espen (23), is opnieuw voor de raadkamer in Antwerpen verschenen. Zijn aanhouding werd met twee maanden verlengd. Van Espen verdween op 4 mei 2019. De studente uit Schilde was thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken, maar kwam daar nooit aan. Haar bebloede kledij en fietsmand werden een dag later teruggevonden nabij het Albertkanaal, waar haar gsm-signaal voor het laatst werd opgevangen. Op camerabeelden was een man met haar mand te zien.

