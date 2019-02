Raad van State vernietigt wetsvoorstel over makelaars 06 februari 2019

Een licentie invoeren voor makelaars, om zo de meest malafide figuren uit te sluiten: het voorstel dat minister van Middenstand Denis Ducarme (MR) lanceerde middenin het voetbalschandaal, leek de evidentie zelve. Niet dus. Nog geen vier maanden later vernietigt de Raad van State zijn wetsvoorstel. De reden is redelijk lullig. Ducarme wilde de materie federaal reguleren, terwijl het net de gewesten zijn die bevoegd zijn voor het regelen van arbeidsbemiddeling. In principe kan dus nog steeds iedereen voetbalmakelaar worden. De recent opgerichte vereniging BFFA heeft wel interne reglementen opgesteld voor makelaars die zich willen aansluiten bij hun organisatie. "Als een makelaar zich daar niet naar gedraagt, zal die gestraft worden", maakt de BFFA zich sterk. Maar een wettelijk afdwingbaar kader is er dus nog steeds niet. (NVK)

