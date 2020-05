Exclusief voor abonnees Raad van State stuurt ook lancering 'tracing-app' in de war 27 mei 2020

00u00 0

Niet alleen het fysieke contactonderzoek kampt met groeipijnen en juridische onzekerheid, ook de ontwikkeling van een app loopt vertraging op. Een wetsvoorstel dat een kader moest scheppen voor een 'corona tracking app' in België is door de Raad van State gebuisd. Minister Philippe De Backer (Open Vld) diende enkele weken geleden een wetsvoorstel in waarmee de federale regering de uitrol van een 'corona-app' wil regelen. De Raad van State fluit hem terug omdat het voorstel te weinig rekening houdt met de verdeling van de bevoegdheden. De federale regering is enkel bevoegd voor het privacykader van apps waarmee je contactonderzoek kan doen, maar in het wetsvoorstel staan ook regels voor de 'contact tracing app' waarmee de Covid-19-epidemie aangepakt moet worden. En dat valt strikt genomen onder de bevoegdheid van de deelstaten. De Raad van State besluit dat het wetsvoorstel grondig aangepast moet worden en dat er eerst een akkoord met de deelstaten gesloten moet worden. "Een blamage voor minister De Backer", vindt Kamerlid Michael Freilich (N-VA). "Eerst ging hij de app regelen, toen dat niet evident bleek, moesten de deelstaten het doen en een maand later wil De Backer toch de app uitrollen, maar is het wettelijk kader niet in orde. Dit is een trieste soap." (JBG)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen