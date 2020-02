Exclusief voor abonnees Raad van State spreekt zich niet uit over abortus op 18 weken 29 februari 2020

De Raad van State spreekt zich niet uit over het wetsvoorstel om de abortuswet te versoepelen. In zijn advies klinkt het dat de politiek "een grote beoordelingsruimte heeft". Er komt dus geen oordeel over het wetsvoorstel om de termijn voor abortus op te trekken van twaalf naar achttien weken en de verplichte bedenktijd te verlagen van zes naar twee dagen. Abortus zou in het voorstel ook volledig uit de strafwet gehaald worden. De Kamercommissie Justitie stemde eind vorig jaar een versoepeling van de abortuswet op voorstel van de paars-groene partijen, aangevuld met PVDA en DéFI. CD&V, N-VA en Vlaams Belang waren tegen. CD&V-voorzitter Joachim Coens maakte er zelfs een breekpunt van bij de regeringsonderhandelingen. In principe kan het voorstel nu gestemd worden in de plenaire Kamer, al wordt het mogelijk nog niet geagendeerd om CD&V niet voor het hoofd te stoten. (IVDE/ARA/FME)

