Raad van State op vingers getikt: "Klássenraad beoordeelt leerling" 19 januari 2018

00u00 0

In juni 2012 weigerde de klassenraad van het Sint-Jan Berchmanscollege in Genk een A-attest af te leveren aan Carmen Peeters, een toen 17-jarige leerlinge van het vijfde middelbaar. Het meisje, dat dyslexie heeft, was gebuisd op vier hoofdvakken. Carmen en haar moeder begonnen daarop een procedureslag tegen de school. Vijf keer trokken ze naar de Raad van State, die de klassenraad uiteindelijk dwong om het A-attest toe te kennen. De eis van Carmen en haar moeder voor een schadevergoeding werd niet ingewilligd, ook niet voor het hof van beroep in Antwerpen. Wel opvallend: in het arrest wordt een flinke sneer naar de Raad van State uitgedeeld. "Het is de klassenraad, en niet de Raad van State, die in de eerste plaats het slagen van een leerling beoordeelt", luidt het. Of Carmen en haar moeder, die inmiddels ruim 4.000 euro aan gerechtskosten spendeerden, nu naar cassatie trekken, is onduidelijk: hun raadsman kon het arrest nog niet inkijken. (BJS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN