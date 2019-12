Exclusief voor abonnees Raad van State: "N-VA-voorstel gezinshereniging disproportioneel" 20 december 2019

00u00 0

De Raad van State meent dat het wetsvoorstel van N-VA, dat strengere voorwaarden wil opleggen aan de gezinshereniging, disproportioneel is. Het voorstel wilde de voorwaarde dat iemand die een gezinslid naar ons land wil laten komen moet beschikken over bestaansmiddelen die minstens 120% van het leefloon bedragen, verstrengen tot 140%. "Het equivalent van 100 procent van het leefloon moet in theorie volstaan om geen beroep te moeten doen op de sociale zekerheid", vindt de Raad. Kamerlid Theo Francken is niet verbaasd over de kritiek. "We gaan voort met het voorstel dat op 22 januari in de commissie geagendeerd staat. We gaan proberen een compromis te zoeken", reageert hij.