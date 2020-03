Exclusief voor abonnees Raad van State kritisch over volmachtenwet 26 maart 2020

Het advies van de Raad van State is kritisch over de volmachtenwet voor de regering-Wilmès om de coronacrisis aan te pakken. Vandaag moet de wet gestemd worden in de Kamer. De regering kreeg vorige week, onder het toeziend oog van tien partijen, zes maanden lang volmachten om de coronacrisis aan te pakken. Die 'bijzondere machten' zorgen ervoor dat de regering niet telkens goedkeuring moet vragen aan het parlement om coronamaatregelen te nemen. Maar ze houden ook risico's in, stipt de Raad van State aan. Zo kunnen er beperkingen van de openbare vrijheden voortvloeien uit de maatregelen. En ook de termijn van de volmachten is voer voor discussie. Wilmès sprak namelijk over een periode van zes maanden: na drie maanden een evaluatie, om dan eventueel een verlenging van drie maanden te krijgen. Dat is in strijd met de grondwet, oordeelt de Raad: de volmachten gelden sowieso maar voor drie maanden, omdat het parlement altijd kan beslissen om de termijn te verlengen.

Bovendien moet naast de Kamer ook de Senaat zijn zegje kunnen doen over de volmachtenwet, stelt het advies. De Senaat heeft al aangekondigd paraat te staan om na de stemming in de Kamer een zitting te houden om de tekst goed te keuren. (FME)

