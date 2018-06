Raad van Europa tikt Francken op de vingers 14 juni 2018

00u00 0

De Raad van Europa wil dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zijn plannen opbergt om minderjarigen in gesloten wooneenheden te plaatsen. Het gaat om woonunits waar gezinnen met kinderen worden opgesloten, in afwachting van hun gedwongen uitwijzing. Dunja Mijatovic, bevoegd voor mensenrechten in de Raad van Europa, vraagt Francken in een brief om die plannen op te schorten. Het is niet de eerste keer dat Europa ons land hiervoor op de vingers tikt. Theo Francken antwoordde toen dat de gesloten units enkel gebruikt worden als de alternatieven zijn uitgeput. Of Mijatovics brief daadwerkelijk de plannen zal tegenhouden, is twijfelachtig. Als de staatssecretaris deze waarschuwing negeert en er behalve de brief ook individuele klachten komen, kan dit volgens expert Migratierecht Dirk Vanheule (UAntwerpen) weliswaar een juridisch staartje krijgen - maar daarom leidt het nog niet tot een veroordeling. Theo Francken was niet bereikbaar voor commentaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN